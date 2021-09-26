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Moleculo
Античит BattlEye будет поддерживать Steam Deck и Proton
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Несколько дней назад Epic Games сообщила о совместимости античита Easy Anti-Cheat (EAC) с Steam Deck, подчеркнув, что EAC теперь сможет работать в слоях совместимости Proton и Wine. Теперь о совместимости с Steam Deck и Proton заявили и разработчики еще одного распространенного античита — BattlEye.

OpenClipart-Vectors, Pixabay

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Соответствующее сообщение появилось на странице команды BattlEye в Twitter. Деталей поддержки мало, разработчики напомнили, что в BattlEye давно реализована поддержка операционных систем Linux и Mac. Однако Windows игры под защитой BattlEye в Linux через Steam Proton не работали, например, можно встретить жалобы на несовместимость от игроков Destiny 2.

Так же, как и в случае с EAC, окончательное решение о внедрении поддержки зависит от разработчиков. Остается надеяться, что желание воспользоваться этой возможностью у них появится и тогда потенциал Linux как операционной системы для игр возрастет. Пользователи, которых на Windows удерживает только поддержка игр, смогут окончательно перейти на Linux. Кроме Destiny 2 под защитой BattlEye находятся ARMA, DAYZ, H1Z1, ARK Survival, Rainbow Six Siege, PUBG и другие известные игры.

#игры #linux
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