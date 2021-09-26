У Linux все больше шансов стать полноценной игровой системой.

Несколько дней назад Epic Games сообщила о совместимости античита Easy Anti-Cheat (EAC) с Steam Deck, подчеркнув, что EAC теперь сможет работать в слоях совместимости Proton и Wine. Теперь о совместимости с Steam Deck и Proton заявили и разработчики еще одного распространенного античита — BattlEye.

Соответствующее сообщение появилось на странице команды BattlEye в Twitter. Деталей поддержки мало, разработчики напомнили, что в BattlEye давно реализована поддержка операционных систем Linux и Mac. Однако Windows игры под защитой BattlEye в Linux через Steam Proton не работали, например, можно встретить жалобы на несовместимость от игроков Destiny 2.

Так же, как и в случае с EAC, окончательное решение о внедрении поддержки зависит от разработчиков. Остается надеяться, что желание воспользоваться этой возможностью у них появится и тогда потенциал Linux как операционной системы для игр возрастет. Пользователи, которых на Windows удерживает только поддержка игр, смогут окончательно перейти на Linux. Кроме Destiny 2 под защитой BattlEye находятся ARMA, DAYZ, H1Z1, ARK Survival, Rainbow Six Siege, PUBG и другие известные игры.