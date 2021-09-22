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На прошлой неделе Sony выпустила обновление 9.00 для PlayStation 4. Оно получилось неоднозначным. Владельцы консоли получили возможность просмотра достижений PlayStation 5, несколько функций для организации групп и уведомления для родительского контроля, но вместе с этим стали проявляться проблемы разного характера: снижение производительности, проблемы с подключением к интернету, подключением устройств. Если остановиться только на положительных моментах, то среди них было найдено незадокументированное изменение, решающее важную проблему.

Пользователи старых консолей все чаще сталкиваются с потерей заряда у батареи CMOS, что приводит к сбросу даты и времени в системе PlayStation 4. Это не позволяет запускать игры и подключаться к сервисам, фактически консоль теряет весь функционал. Заменить батарею можно, потребуется полностью разобрать консоль. Не каждый станет этим заниматься и похоже, что Sony исправила проблему, хотя в списке изменений этого не указано. Пользователь Twitter @desgamesyt сообщил, что его PlayStation 4 с разряженной батареей после установки обновления позволяет запускать игры, получать достижения. исправление подтверждает YouTube канал Modern Vintage Gamer в новом видео.