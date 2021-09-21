NASA выбрала кратер Нобиле местом высадки лунохода VIPER в 2023 году
В рамках космической программы Артемида аэрокосмическое агентство NASA планирует высадить астронавтов на Луну к 2024 году, но перед этим спутник Земли посетит Volatiles Investigating Polar Exploration Rover или сокращенно VIPER — луноход, который проведет 100 дней в одной из самых холодных точек Солнечной системы (по различным оценкам, в затененных зонах могут наблюдаться температуры около 30-33К), занимаясь поиском и картированием ресурсов.
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Район дислокации VIPER был назван NASA только накануне — это Южный полюс, кратер Нобиле. С большой вероятностью здесь удастся найти лед и другие ресурсы. Во всяком случае на это позволяют надеяться результаты дистанционных исследований. Ранее ни одна из миссий на поверхности Луны не была направлена на исследование Южного полюса. Кроме этого, кратер Нобиле является ударным и это только усиливает интерес к этому объекту.
За свою 100-дневную миссию VIPER должен изучить поверхность площадью около 96 квадратных километров, обязательно посетить заранее выбранные области и взять не менее трех проб грунта с различной глубины, что поможет ученым построить карту ресурсов и точнее прогнозировать местоположение будущих миссий.
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