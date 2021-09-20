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Немецкий ресурс 3DCenter продолжает вести статистику изменения стоимости видеокарт нового поколения AMD и NVIDIA. Тренд на снижение в июле был преломлен и с тех пор цены на видеокарты продолжают постепенно расти. Так на 19 сентября цены самых популярных видеокарт до 74% выше рекомендованных. Также это на 10% выше, чем в конце прошлого месяца, и на 15…20% выше, чем в его начале. На диаграмме впервые появился график доступности видеокарт, который отлично коррелирует с графиками изменения цен.

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Одним из ключевых моментов сентября 3DCenter отмечает прорыв стоимости Radeon RX 6600 XT отметки в 500 евро, сейчас видеокарта стремится к 600 евро, имея все шансы достигнуть этого уровня к концу месяца. Таким образом, даже недавно выпущенный вариант среднего класса сейчас на 45% дороже рекомендованной цены. Стоимость флагманов AMD в Германии может превышать 2000 евро, а самая дорогая GeForce RTX 3090 стоит 3600 евро. Стоимость самых дорогих вариантов среднего класса, Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070, превышает 1000 евро.