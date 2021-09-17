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Проблемы с принтерами уже минимум несколько лет преследуют операционную систему Windows 10. Офисные работники и обычные пользователи постоянно жалуются на сбои в работе принтеров и самой операционной системы, а недавно в службе очереди печати Windows и вовсе нашли уязвимость Print Nightmare для локального повышения привилегий и удаленного выполнения кода.

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Борьба с уязвимостью Print Nightmare ведется до сих пор, сентябрьские накопительные обновления KB5005565 и KB5005566 должны были закрыть последние «дыры», но снова все пошло не так. Ресурс Windows Latest сообщает, что после установки обновлений принтеры отказываются работать.

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Приводятся комментарии нескольких пользователей, которые описывают сложившуюся ситуацию — общий доступ к принтерам потерян, некоторые машины сходят с ума, имитируя работу, но не печатают ни одного символа, а на некоторых системах возникают дополнительные проблемы из-за постоянно «падающего» проводника Windows. Если вы столкнулись с такими проблемами, решить их можно удалив обновления.