Сентябрьские обновления Windows 10 нарушают работу принтеров у некоторых пользователей
Проблемы с принтерами уже минимум несколько лет преследуют операционную систему Windows 10. Офисные работники и обычные пользователи постоянно жалуются на сбои в работе принтеров и самой операционной системы, а недавно в службе очереди печати Windows и вовсе нашли уязвимость Print Nightmare для локального повышения привилегий и удаленного выполнения кода.
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Борьба с уязвимостью Print Nightmare ведется до сих пор, сентябрьские накопительные обновления KB5005565 и KB5005566 должны были закрыть последние «дыры», но снова все пошло не так. Ресурс Windows Latest сообщает, что после установки обновлений принтеры отказываются работать.
Приводятся комментарии нескольких пользователей, которые описывают сложившуюся ситуацию — общий доступ к принтерам потерян, некоторые машины сходят с ума, имитируя работу, но не печатают ни одного символа, а на некоторых системах возникают дополнительные проблемы из-за постоянно «падающего» проводника Windows. Если вы столкнулись с такими проблемами, решить их можно удалив обновления.
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