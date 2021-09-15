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Практически каждый пользователь зарегистрирован на десятках и даже сотнях ресурсов в интернете, каждая учетная запись должна быть защищена уникальным паролем. С ростом числа паролей следить за ними становится сложно и тут на помощь пользователям приходят менеджеры паролей, однако существует еще один путь — отказаться от паролей вообще и это то, что Microsoft предлагает сделать всем пользователям ее приложений и служб.

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«…теперь вы можете удалить пароль из своей учетной записи Microsoft и войти в систему, используя методы без пароля, такие как Windows Hello, мобильное приложение Microsoft Authenticator или код подтверждения, отправленный на ваш телефон или электронную почту». — Лиат Бен-Зур, корпоративный вице-президент Microsoft, Blog Windows

Ранее данную возможность получили корпоративные пользователи, в ближайшие недели она станет доступна и для всех остальных. Настройка для отключения пароля появится в дополнительных параметрах безопасности учетной записи Microsoft. Перед отключением потребуется установить Microsoft Authenticator на личное устройство Android или iOS и связать его с учетной записью Microsoft. Подробнее новые возможности описаны в сообщении корпоративного вице-президента по безопасности Васу Джаккала.