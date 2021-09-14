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Сегодня уже обсуждалась информация, полученная от главного финансового директора NVIDIA Колетт Кресс на виртуальной конференции Citi 2021. Кажется, никто не отметил интересное заявление относительно распространения современных видеокарт GeForce — 80% используемых видеокарт не являются моделями RTX.

«Ampere увеличивает присутствие в нашей установленной базе, но 80% установленной базы все еще не обновлено решениями RTX, поэтому у нас есть отличные возможности для продолжения работы с Ampere». — Seeking Alpha

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Такая статистика удивила журналиста, который поинтересовался, зависит ли решение о выпуске следующего поколения видеокарт от объемов распространения текущего. Колетт Кресс дала понять, что эти вещи не связаны и новая архитектура может выйти на рынок, даже если решения последнего поколения не охватили существенной доли клиентской базы. Похоже, что это заявление стало основой предположений о продолжении выпуска видеокарт GeForce RTX 30 вместе с видеокартами следующего поколения.

«Нередко бывает так, что мы переходим на новую архитектуру, когда актуальная архитектура еще не охватила существенную долю нашей установленной базы … Наши планы — это наши планы, если архитектура будет готова, мы с радостью выведем ее на рынок». — Seeking Alpha

Изучив статистику «Данные об оборудовании и ПО пользователей» популярной игровой платформы Steam за август 2021 года, можно отметить, что суммарно видеокартами GeForce RTX пользуются 21,36% пользователей, видеокартами GTX — 47,98%. Самые популярные модели это RTX 2060 и GTX 1060.