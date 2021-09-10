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Владельцы игровых консолей Xbox Series болезненно переживают ограниченный объем встроенного накопителя. При рекомендованной цене Xbox Series S в $299 дополнительная карта расширения от Seagate объемом 1 ТБ стоит около $219. Даже относительно стоимости Xbox Series X это существенная сумма.

Но энтузиасты не спят и работают над экономичными вариантами для подключения несертифицированных накопителей к разъему Seagate Expansion Card. Обнаружено, что разъем является модифицированным CFexpress, который совместим с 4-канальным интерфейсом PCIe Gen3 и дисками NVMe. Значит есть возможность подключить сторонний накопитель через адаптер — это продемонстрировал пользователь китайской платформы Bilibili.

VideoCardz Источник изображения: 华山论剑指定营养品 Bilibili анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

К Xbox Series S в качестве внешнего накопителя был подключен встроенный накопитель от Xbox Series X, PCIe Gen4 модель с маркировкой CH SN530. Радоваться рано, поскольку пока не доказано, что способ работает для обычных SSD накопителей. Кроме этого, есть риски нарушить работу SSD при форматировании.

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Однако с большой вероятностью и эти проблемы удастся решить. Как минимум, это открывает возможность подключения к Xbox Series внутренних накопителей от других консолей серии. Наверняка они со временем появятся на вторичном рынке, например, у владельцев сломанных консолей. Сейчас энтузиаст продолжает эксперименты и опубликовал уже несколько других видео на своем канале, также доступна инструкция в блоге автора.