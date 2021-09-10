У AMD готов новый Linux драйвер для повышения эффективности процессоров Ryzen
Для владельцев процессоров AMD Ryzen, использующих операционные системы на базе ядра Linux, появились хорошие новости. AMD опубликовала исправления ядра Linux для внедрения своего нового драйвера эффективного управления производительностью процессоров AMD-PSTATE с поддержкой технологии CPPC (Collaborative Processor Performance Control), сообщает Phoronix.
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Наблюдения Phoronix позволяют предположить, что сосредоточить усилия AMD над работой по внедрению драйвера AMD-PSTATE в Linux помогло сотрудничество с Valve и создание Steam Deck. На данный момент драйвер улучшает работу процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen3, но в скором времени AMD должна расширить поддержку и на предыдущее поколение Zen2.
Замена стандартного драйвера Linux ACPI CPUFreq на AMD-PSTATE позволяет достичь большей эффективности и большей производительности в некоторых сценариях. В примечаниях к патчам ядра Linux можно найти результаты сравнения производительности на ватт в ряде тестовых пакетов, уже сейчас видны положительные изменения — эффективность повышается вплоть до 25%.
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