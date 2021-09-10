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Для владельцев процессоров AMD Ryzen, использующих операционные системы на базе ядра Linux, появились хорошие новости. AMD опубликовала исправления ядра Linux для внедрения своего нового драйвера эффективного управления производительностью процессоров AMD-PSTATE с поддержкой технологии CPPC (Collaborative Processor Performance Control), сообщает Phoronix.

Наблюдения Phoronix позволяют предположить, что сосредоточить усилия AMD над работой по внедрению драйвера AMD-PSTATE в Linux помогло сотрудничество с Valve и создание Steam Deck. На данный момент драйвер улучшает работу процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen3, но в скором времени AMD должна расширить поддержку и на предыдущее поколение Zen2.

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Замена стандартного драйвера Linux ACPI CPUFreq на AMD-PSTATE позволяет достичь большей эффективности и большей производительности в некоторых сценариях. В примечаниях к патчам ядра Linux можно найти результаты сравнения производительности на ватт в ряде тестовых пакетов, уже сейчас видны положительные изменения — эффективность повышается вплоть до 25%.