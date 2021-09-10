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LEGO и Nintendo к юбилею Super Mario 64 воссоздают 4 уровня игры в наборе из 2064 деталей

Модель представляет собой большой трансформируемый «куб с секретом» Question Block.
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Super Mario 64 отмечает в этом году свое 25-летие. В честь этого события компании Nintendo и LEGO решили объединиться для создания нового конструктора — это большой желтый «куб с секретом» Question Block. Набор состоит из 2064 деталей, компания не упустила возможность и тут оставить отсылку к Super Mario 64.

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Внешняя простота скрывает за собой достаточно сложное исполнение — куб складывается и раскладывается, демонстрируя один из четырех уровней оригинальной игры Super Mario 64: замок принцессы Персик, Боб-омб поле битвы, Крутая гора и Лавовая проблема. Набор порадует коллекционеров фигурок, тут их 10, включая Марио, Йоши, принцессу и короля Боб-омба. LEGO Super Mario 64 должен появиться в продаже 1 октября по ориентировочной цене 169,99 долларов США.


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Super Mario 64 классическая игра Nintendo 64, вышедшая в 1996 году. Она считается первой полноценной трехмерной игрой в серии Марио и является одной из самых продаваемых игр в истории. Сейчас в Super Mario 64 можно поиграть на современной портативной игровой консоли Nintendo Switch, игра является частью сборника Super Mario 3D All-Stars.

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