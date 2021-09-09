Для работы с DDR5 контроллер памяти Alder Lake-S получит режим Gear 4 с соотношением частот 1 к 4
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Технический ресурс PC Inquisitor опубликовал «свежую» схему набора системной логики Intel Z690. В числе основных достоинств платформы большое количество линий PCI Express, так процессор поддерживает 16 линий Gen5, которые могут работать в конфигурации 1x16 или 2x8 и доступны для подключения видеокарты или SSD, а также 4 линии Gen4 для SSD или памяти Intel Optane. Чипсет обеспечивает поддержку 12 линий PCIe Gen4, 16 линий Gen3, целый букет USB и других интерфейсов, соединяясь с процессором по восьми линиям DMI 4.0 нового поколения.
Самое важное в диаграмме не отражено, PC Inquisitor сообщает об ограничениях контроллера памяти. По известной ресурсу информации, контроллер памяти Alder Lake-S не стал существенно быстрее, он продолжит использовать режимы с делителями Gear для стабильной работы на высоких скоростях. В Rocket Lake-S режим Gear 2 повышал задержки подсистемы памяти, в Alder Lake-S Gear 2 будет использоваться по умолчанию с DDR5, кроме этого, появится режим Gear 4 с делителем 1:4 для высокопроизводительной DDR5. Режим Gear 1 будет доступен, но только с памятью не быстрее DDR4-3200.
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