Облегченная система охлаждения PlayStation 5 стала на 11 градусов эффективнее
Sony начала продажи новых ревизий PlayStation 5. В числе изменений облегченная на 300 грамм система охлаждения. По наблюдениям, сделанным в первых быстрых обзорах новинок, это негативно сказалось на охлаждении консоли, однако автор YouTube канала Hardware Busters показал, что новая система охлаждения справляется со своей задачей не хуже, а даже лучше.
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В распоряжении Hardware Busters оказалась старая и новая версия PlayStation 5, причем обе с одинаковым вентилятором, что повышает чистоту эксперимента. Автор канала отметил все основные изменения, остановимся только на главном, на системе охлаждения, которая была испытана в игре Devil May Cry 5, в сцене, где энергопотребление консоли составляло около 215…250 Вт.
Режим работы вентилятора не изменился, одинаковая скорость и практически одинаковый уровень шума. Система охлаждения существенно лучше отводит тепло от чипа, его температура снизилась на 11°C, а вот остальные температуры повысились: памяти на 8°C, VRM на 1,5°C, выходящего воздуха на 2,5°C.
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Автор сравнения считает, что SoC важнее, а значит система стала лучше. Однако ранее ресурс Gamers Nexus обращал внимание на сильный нагрев нижнего чипа памяти, автор канала Hardware Busters измерял температуру верхнего чипа. Было бы интересно увидеть новое сравнение по всем чипам.
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