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Samsung Electronics представила новую линейку карт памяти microSD. В ней присутствуют новые модели PRO Plus и обновленные EVO Plus. Компания позиционирует эти продукты как идеальное решение для расширения хранилища широкого диапазона устройств, скорость работы и степень защиты позволяют использовать карты памяти в экстремальных условиях, например, в экшн камерах и дронах.

В то время как серия PRO Plus рассчитана на более требовательных пользователей и предлагает им повышенные скорости чтения и записи до 160 и 120 МБ/с соответственно, обновленные модели EVO Plus подойдут более широкой категории потребителей, обеспечивая прирост скоростей относительно предыдущей версии до 30% — скоростной предел теперь расширен до 130 МБ/с.

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От предыдущего поколения карты отличаются двумя дополнительными степенями защиты, теперь их шесть. Карты защищены от влаги, рентгеновского и магнитного излучения, обладают повышенной устойчивостью к механическому воздействию, ударам и могут работать в более широком диапазоне температур. Надежность продуктов подкрепляется 10 летней гарантией. Обе серии включают варианты на 128, 256 и 512 ГБ, а EVO Plus еще и на 64 ГБ.