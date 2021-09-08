Samsung увеличила скорость и защиту в новых microSD картах памяти PRO Plus и Enchanced EVO Plus
Samsung Electronics представила новую линейку карт памяти microSD. В ней присутствуют новые модели PRO Plus и обновленные EVO Plus. Компания позиционирует эти продукты как идеальное решение для расширения хранилища широкого диапазона устройств, скорость работы и степень защиты позволяют использовать карты памяти в экстремальных условиях, например, в экшн камерах и дронах.
реклама
В то время как серия PRO Plus рассчитана на более требовательных пользователей и предлагает им повышенные скорости чтения и записи до 160 и 120 МБ/с соответственно, обновленные модели EVO Plus подойдут более широкой категории потребителей, обеспечивая прирост скоростей относительно предыдущей версии до 30% — скоростной предел теперь расширен до 130 МБ/с.
От предыдущего поколения карты отличаются двумя дополнительными степенями защиты, теперь их шесть. Карты защищены от влаги, рентгеновского и магнитного излучения, обладают повышенной устойчивостью к механическому воздействию, ударам и могут работать в более широком диапазоне температур. Надежность продуктов подкрепляется 10 летней гарантией. Обе серии включают варианты на 128, 256 и 512 ГБ, а EVO Plus еще и на 64 ГБ.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила