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Samsung прокомментировала замену компонентов в SSD 970 EVO Plus

Производитель дал официальный ответ польскому ресурсу Benchmark.pl
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Недавно волна изменений прошлась по SSD накопителям известных брендов, в том числе, замену компонентов обнаружили в популярном Samsung 970 EVO Plus. Впервые энтузиасты заметили версии с новым контроллером и памятью на азиатском рынке. Результаты тестирования выявили снижение скорости непрерывной последовательной записи при выходе за пределы кэша.

Marc PEZIN, Unsplash

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Официальный запрос Samsung по поводу изменений направил польский технический ресурс Benchmark.pl, ответ был опубликован накануне, с ним можно ознакомиться в оригинальной новости, самое главное: Samsung подтверждает изменение компонентов и обосновывает это необходимостью сохранения непрерывного производства в условиях глобального дефицита, в новой модели объем интеллектуального буфера TurboWrite был увеличен и были выполнены оптимизации программного обеспечения — это демонстрировалось в тестировании, увеличился объем кэша и скорость записи в его пределах.

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Всю историю изменений Samsung отражает в документации на своем веб-сайте, поэтому потенциальным покупателям можно порекомендовать следить за этой информацией. К слову, Benchmark.pl уже обнаружил предпосылки к изменению компонентов в Samsung 980 PRO — спецификации изменились.

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samsung ssd твердотельные накопители
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