Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно волна изменений прошлась по SSD накопителям известных брендов, в том числе, замену компонентов обнаружили в популярном Samsung 970 EVO Plus. Впервые энтузиасты заметили версии с новым контроллером и памятью на азиатском рынке. Результаты тестирования выявили снижение скорости непрерывной последовательной записи при выходе за пределы кэша.

Официальный запрос Samsung по поводу изменений направил польский технический ресурс Benchmark.pl, ответ был опубликован накануне, с ним можно ознакомиться в оригинальной новости, самое главное: Samsung подтверждает изменение компонентов и обосновывает это необходимостью сохранения непрерывного производства в условиях глобального дефицита, в новой модели объем интеллектуального буфера TurboWrite был увеличен и были выполнены оптимизации программного обеспечения — это демонстрировалось в тестировании, увеличился объем кэша и скорость записи в его пределах.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Всю историю изменений Samsung отражает в документации на своем веб-сайте, поэтому потенциальным покупателям можно порекомендовать следить за этой информацией. К слову, Benchmark.pl уже обнаружил предпосылки к изменению компонентов в Samsung 980 PRO — спецификации изменились.