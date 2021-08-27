С новыми компонентами Samsung 970 EVO Plus стал быстрее до заполнения SLC кэша
Все чаще в сети стали появляться новости о замене производителями твердотельных накопителей компонентов в своих продуктах — технические ресурсы и пользователи стали внимательнее. На этот раз взор специалистов был обращен на новую модель Samsung 970 EVO Plus, которая появилась на азиатском рынке. YouTube каналом 潮玩客 было выполнено сравнение новой модели с предыдущей, произведенной в апреле 2021 года.
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Различия начинаются с упаковки и серийного номера: предыдущая модель имеет маркировку MZVLB1T0HBLR, а новая — MZVL21T0HBLU. Изучение компонентов говорит о положительных изменениях: новая версия оснащена контроллером Elpis (S4LV003), который используется в Samsung 980 Pro классом выше. Изменилась маркировка чипов памяти, но с большой вероятностью это все та же 96-слойная TLC 3D-NAND. Также отличается номер прошивки: старая версия 2B2QEXM7, новая — 3B2QEXM7.
Тестирование говорит о положительных изменениях, в CrystalDiskMark и ASSSD скорости выше, в некоторых случаях значительно. Но нашелся и подвох, который связан с производительностью после заполнения SLC-кэша. В тесте непрерывной записи у предыдущей версии накопителя скорости начинаются с 1750 МБ/с и снижаются до 1500 МБ/с после записи около 40…42 ГБ. В новой версии начальная скорость 2500 МБ/с, которая сохраняется вплоть до записи 115 ГБ, но после заполнения кэша снижается до 800 МБ/с.
Как объясняет ComputerBase, накопитель использует меньше микросхем памяти большего объема, а пропускная способность записи после заполнения SLC-кэша зависит от количества микросхем, производительность увеличивается при большом количестве параллельных обращений. В целом накопитель стал лучше, но есть нюанс.
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