Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Sabrent работает над уникальной системой охлаждения твердотельных накопителей PlayStation 5. Компания хочет создать эффективное решение, для этого требуется увеличить площадь рассеивания тепла и теплоотвод. Sony регламентирует размеры накопителя, разъем для SSD достаточно узкий и не все модели с массивными системами охлаждения подойдут, поэтому дополнительное пространство для радиатора брать неоткуда, но Sabrent нашла решение.

реклама





Sabrent интегрирует крышку отсека для накопителей в радиатор. Таким образом, компания может сделать более массивный радиатор и улучшить теплоотвод, ведь накопитель теперь не накрыт дополнительной крышкой — поверхность системы охлаждения контактирует с окружающим воздухом за пластиковым кожухом, а поскольку накопитель расположен близко к всасывающему окну вентилятора, в данной зоне движение воздуха интенсивнее.

Изображение: Sabrent YouTube анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Задумка интересная, видно, что свободное пространство еще остается и можно немного нарастить размеры. Пока Sabrent не говорит об эффективности охлаждения. Продукт все еще является прототипом, но, похоже, находится на завершающей стадии разработки.