Sabrent совместила крышку отсека и радиатор в системе охлаждения SSD для PlayStation 5
Sabrent работает над уникальной системой охлаждения твердотельных накопителей PlayStation 5. Компания хочет создать эффективное решение, для этого требуется увеличить площадь рассеивания тепла и теплоотвод. Sony регламентирует размеры накопителя, разъем для SSD достаточно узкий и не все модели с массивными системами охлаждения подойдут, поэтому дополнительное пространство для радиатора брать неоткуда, но Sabrent нашла решение.
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Sabrent интегрирует крышку отсека для накопителей в радиатор. Таким образом, компания может сделать более массивный радиатор и улучшить теплоотвод, ведь накопитель теперь не накрыт дополнительной крышкой — поверхность системы охлаждения контактирует с окружающим воздухом за пластиковым кожухом, а поскольку накопитель расположен близко к всасывающему окну вентилятора, в данной зоне движение воздуха интенсивнее.
Задумка интересная, видно, что свободное пространство еще остается и можно немного нарастить размеры. Пока Sabrent не говорит об эффективности охлаждения. Продукт все еще является прототипом, но, похоже, находится на завершающей стадии разработки.
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