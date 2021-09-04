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Цены на Radeon RX 6600 в первых магазинах превышают 600 долларов США

Бюджетная модель получается совсем не бюджетной.
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6
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Вчера в сети появились первые рендеры видеокарты AMD Radeon RX 6600 от Gigabyte в исполнении Eagle, а сегодня модель была обнаружена в первых магазинах. Автором находки стал Twitter блогер @momomo_us. В прайс листе австралийского PCAOS видеокарта получила предварительную стоимость 910 австралийских долларов (AUD). Отбросив налог в 10% получим 827 AUD или 617 долларов США (USD).

Источник изображения: VideoCardz

 

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В этом же магазине RX 6600 XT в одном из самых дорогих исполнений ROG STRIX от ASUS стоит без учета налога 1095 AUD или 817 USD, что на 200 USD дороже. Также стоит отметить стоимость MSI RX 6700 XT MECH 2X — 1147 AUD. Все это пока намекает на достаточно высокую стоимость «бюджетной» модели.

Источник изображения: PCAOS

 

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Видеокарты Radeon RX 6600 должны появиться в продаже в сентябре, они предложат 8 ГБ видеопамяти и урезанный графический процессор Navi 23, характеристики которого до сих пор неизвестны, но должны совпадать с используемой в Radeon Pro W6600 версией, включающей 1792 вычислительных блока. Видеокарта предназначена для игр в разрешении 1080p.

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