Продажи процессоров Intel Alder Lake-S и материнских плат Z690 начнутся 19 ноября
На выпуск процессоров Intel Alder Lake-S в ноябре указывали сообщения множества инсайдеров, наконец, ресурс Wccftech готов огласить более точную информацию о дате запуска линейки, полученную из своих надежных источников. По информации ресурса, процессоры Intel Core 12-го поколения и материнские платы на базе набора системной логики Z690 станут доступны 19 ноября.
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Презентация новинок состоится на мероприятии Intel Innovation, которое продлится два дня, 27 и 28 октября. На мероприятии компания раскроет цены, точные характеристики и данные о производительности представителей семейства Alder Lake-S.
Процессоры Alder Lake-S недавно были замечены в прайс листах первых интернет-магазинов, их стоимость ненамного выше аналогов в текущем семействе Rocket Lake-S, но по мнению Moore’s Law Is Dead, не стоит спешить с выводами, финальная стоимость всей платформы может оказаться достаточно высокой. В этом году на рынке появятся модели Core i9, i7 и, возможно, i5. Бюджетные процессоры и материнские платы ожидаются в следующем году.
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