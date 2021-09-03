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Windows 11 станет доступна в начале октября, но без поддержки Android приложений, функцию не успели подготовить к релизу, доступ к ней инсайдеры получат только спустя несколько месяцев, а пользователи — в следующем году. Несмотря на это, страница приложения «Подсистема Windows для Android» была замечена в магазине приложений для Windows, она содержит несколько интересных деталей.

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Конечно, требования могут измениться, но сейчас на странице приложения сообщается о поддержке сборки 22000, это та же ветка, что используется в текущем бета-канале и будет использоваться в финальной версии, доступной 5 октября, сообщает ресурс Neowin. Значит у пользователей есть шансы получить возможность запускать Android приложения в этом году. Для работы рекомендуется 16 ГБ оперативной памяти, процессоры ARM64 или x64.

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Что более интересно, в списке поддержки присутствуют консоли Xbox. Microsoft не говорила о поддержке Android приложений на игровых консолях, но это отличная возможность продвижения игровых устройств с учетом огромной популярности и быстрого развития мобильных игр.