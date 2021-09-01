Google разрабатывает собственные чипы для хромбуков и планшетов
В начале августа Google анонсировала линейку смартфонов Pixel 6 с собственным чипсетом Tensor, также известным в различных новостях под кодовым названием Whitechapel. Похоже, что Google продолжает разработки и для других продуктов, в стремлении повысить свою устойчивость среди конкурентов, придерживающихся той же стратегии.
реклама
Изданию Nikkei Asia стало известно о планах компании на ближайшие два года. К 2023 году у Google должен быть готов новый чип для фирменных ноутбуков и планшетов. Наибольшее влияние на Google произвел прошлогодний отказ Apple от продукции Intel в пользу собственных Arm-чипов M1. По информации Nikkei Asia, Google надеется на успех Pixel 6 и резервирует больший объем мощностей для его производства. Вероятно, дальнейшая стратегия компании будет зависеть от продаж новых смартфонов.
Презентацию Pixel 6 ожидают в ближайший месяц, пока компания не раскрывает подробных спецификаций устройств. Известно, что чипсет Tensor оснащен специальным блоком TPU (Tensor Processing Unit) для ускорения задач машинного обучения и блоком Titan M2 для безопасности. Cмартфоны будут активно применять TPU для улучшения качества фото и видеосъемки, распознавания речи и перевода, а также других задач, использующих искусственный интеллект.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила