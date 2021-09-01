Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Western Digital представила новую архитектуру хранения с технологией OptiNAND для объединения жесткого диска и флэш-накопителя iNAND с 3D NAND флэш-памятью. Технология отличается от гибридного хранения пользовательских данных — OptiNAND обеспечивает экономически эффективное хранение и быстрый доступ к метаданным, например, ошибкам в позиционировании головки и информации об операциях записи для снижения помех от соседних дорожек.

Перенос метаданных на флэш-накопитель iNAND позволяет увеличить плотность записи и повысить производительность, разгрузив жесткий диск от частых извлечений метаданных по требованию, также уменьшается потребность в очистке кэша записи и повышается надежность. Во время аварийного отключения питания OptiNAND может сбрасывать более 100 МБ данных кэша записи в iNAND, практически в 50 раз больше жестких дисков предыдущего поколения.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti около 150 тр в Регарде RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

OptiNAND присоединяется к набору инновационных разработок компании: трехступенчатый привод TSA, технология герметизации и заполнения гелием HelioSeal, технология ePMR (EAMR), повышающая стабильность записи за счет создания дополнительного магнитного поля. Все это позволило достичь высокой плотности и создать пластины, вмещающие 2,2 ТБ данных. «Эта архитектура будет лежать в основе нашей дорожной карты жестких дисков для нескольких поколений, поскольку мы ожидаем, что объем жесткого диска ePMR с OptiNAND достигнет 50 ТБ во второй половине десятилетия», — подчеркнул Сива Сиварам, президент отдела глобальных технологий и стратегии Western Digital.

Материалы: 1. Пресс-релиз; 2. Запись в блоге Western Digital; 3. Техническое описание технологии [PDF].