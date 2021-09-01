Western Digital переосмыслила сочетание жесткого диска и флэш-накопителя с технологией OptiNAND
Western Digital представила новую архитектуру хранения с технологией OptiNAND для объединения жесткого диска и флэш-накопителя iNAND с 3D NAND флэш-памятью. Технология отличается от гибридного хранения пользовательских данных — OptiNAND обеспечивает экономически эффективное хранение и быстрый доступ к метаданным, например, ошибкам в позиционировании головки и информации об операциях записи для снижения помех от соседних дорожек.
реклама
Перенос метаданных на флэш-накопитель iNAND позволяет увеличить плотность записи и повысить производительность, разгрузив жесткий диск от частых извлечений метаданных по требованию, также уменьшается потребность в очистке кэша записи и повышается надежность. Во время аварийного отключения питания OptiNAND может сбрасывать более 100 МБ данных кэша записи в iNAND, практически в 50 раз больше жестких дисков предыдущего поколения.
OptiNAND присоединяется к набору инновационных разработок компании: трехступенчатый привод TSA, технология герметизации и заполнения гелием HelioSeal, технология ePMR (EAMR), повышающая стабильность записи за счет создания дополнительного магнитного поля. Все это позволило достичь высокой плотности и создать пластины, вмещающие 2,2 ТБ данных. «Эта архитектура будет лежать в основе нашей дорожной карты жестких дисков для нескольких поколений, поскольку мы ожидаем, что объем жесткого диска ePMR с OptiNAND достигнет 50 ТБ во второй половине десятилетия», — подчеркнул Сива Сиварам, президент отдела глобальных технологий и стратегии Western Digital.
Материалы: 1. Пресс-релиз; 2. Запись в блоге Western Digital; 3. Техническое описание технологии [PDF].
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила