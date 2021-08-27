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Системные требования Windows 11 вызвали путаницу и недоумение пользователей. Например, в отношении процессоров Intel минимальным требованием является наличие модели семейства Coffee Lake, а в отношении процессоров AMD — модели на базе архитектуры Zen+. Позже Microsoft официально заявила, что проведет тестирование, в зависимости от результатов которого в список могут быть добавлены процессоры Intel Kaby Lake и AMD Zen.

Пока Microsoft ничего не сообщает о результатах, однако TechSpot обращает внимание на компанию ASUS, которая включила модели на базе чипсетов Intel серий 200 и 100 в список совместимых с Windows 11, уточняя, что «Следующие материнские платы совместимы с Windows 11 в рамках текущего тестирования. Возможность обновления зависит от поддержки операционной системы или наличия драйверов сторонних производителей». Таким образом, возможна поддержка не только 7-го поколения процессоров Core, но и 6-го, известного как Skylake.

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ASUS создала страницу со списком всех материнских плат, которые должны получить обновленный BIOS для совместимости с Windows 11. Для некоторых моделей бета версия уже доступна, например, для ROG STRIX H270F GAMING и ROG STRIX B250G GAMING.