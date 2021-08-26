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Финальная сборка Windows 11 может быть завершена в сентябре, затем она будет ждать октябрьского релиза. Чем ближе к релизу, тем больше проявляется неприятных особенностей новой операционной системы. Пользователи жалуются на серьезное упразднение функционала панели задач и это не временное ограничение, это именно то, что было задумано при разработке.

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Windows Latest перечисляет главные негативные изменения: отсутствие контекстного меню, невозможность перетаскивания на панель задач файлов и приложений, невозможность отключения группировки приложений. Также специалисты подчеркнули, что привычный календарь, вызываемый с панели задач, также потерял множество функций. Из всплывающего по клику окна удалили интеграцию событий из приложения «Календарь», которое синхронизируется между различными устройствами пользователя.

Обновленное всплывающее меню календаря. Источник изображения: Windows Latest анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

В ответе одному из пользователей компания порекомендовала использовать виджет календаря, как отмечает Windows Latest, все это осознанные изменения разработчиков для продвижения новой панели виджетов. Функционал виджета проигрывает прежней реализации: много лишней информации и при этом нет возможности использовать сторонние календари. Пропала и возможность отслеживать время в секундах, твик реестра, который ранее исправлял это недоразумение, был отключен.