Windows 11 теряет функции панели задач — это осознанное решение разработчиков
Финальная сборка Windows 11 может быть завершена в сентябре, затем она будет ждать октябрьского релиза. Чем ближе к релизу, тем больше проявляется неприятных особенностей новой операционной системы. Пользователи жалуются на серьезное упразднение функционала панели задач и это не временное ограничение, это именно то, что было задумано при разработке.
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Windows Latest перечисляет главные негативные изменения: отсутствие контекстного меню, невозможность перетаскивания на панель задач файлов и приложений, невозможность отключения группировки приложений. Также специалисты подчеркнули, что привычный календарь, вызываемый с панели задач, также потерял множество функций. Из всплывающего по клику окна удалили интеграцию событий из приложения «Календарь», которое синхронизируется между различными устройствами пользователя.
В ответе одному из пользователей компания порекомендовала использовать виджет календаря, как отмечает Windows Latest, все это осознанные изменения разработчиков для продвижения новой панели виджетов. Функционал виджета проигрывает прежней реализации: много лишней информации и при этом нет возможности использовать сторонние календари. Пропала и возможность отслеживать время в секундах, твик реестра, который ранее исправлял это недоразумение, был отключен.
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