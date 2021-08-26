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Насос с двумя крыльчатками используется в новых системах охлаждения Reserator 5 от Zalman

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Наверняка многие вспомнят системы жидкостного охлаждения Zalman Reserator, линейка была известна пассивными системами с необычной конструкцией Reserator 1 и 2. Позже компания взяла курс на AIO комплекты и представила пару моделей Reserator 3 с круглыми радиаторами, схожими с воздушными кулерами CNPS. Новые модели Reserator не появлялись долгое время, наконец компания решила оживить серию AIO системами Reserator 5.

Источник: Zalman

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Доступно две модели в черном и белом цвете: Z24 (240 мм) и Z36 (360 мм). Используется радиатор привычной конструкции из алюминия, толщина 27 мм, возможен двухсторонний монтаж вентиляторов. В комплекте 120-мм вентиляторы Zalman SF120 с регулируемой скоростью вращения 800…2000 об/мин (до 77,37 CFM, 2,92 мм вод. ст., 37 дБА). С моноблоком радиатор соединен трубками в нейлоновой оплетке длиной 400 мм.


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Ключевая особенность систем скрывается в моноблоке с запатентованным насосом, который состоит из двух независимых крыльчаток (1000…2100 об/мин). Это сделано для увеличения расхода (до 0,85 л/мин), скорости циркуляции и эффективности охлаждения. Основание моноблока медное с микроканальным радиатором площадью 220 см2. Моноблок оснащен RGB-подсветкой.

В продаже системы должны появиться в ближайшее время, стоимость не уточняется.

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