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Samsung рассказала об интеграции технологии Processing-in-Memory (PIM) в различные типы памяти. Память с технологией PIM оснащается программируемыми блоками Programmable Computing Unit (PCU), адаптированными для решения задач с применением искусственного интеллекта и позволяющими обрабатывать данные локально в памяти. Это положительно сказывается на производительности и энергоэффективности.

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В феврале Samsung представила первую в отрасли память HBM-PIM (Aquabolt-XL). Новый тип памяти был протестирован в ускорителе Xilinx Alveo U280, который с HBM-PIM продемонстрировал увеличение производительности в 2,5 раза при уменьшении энергопотребления более чем на 60%. Теперь Samsung демонстрирует модули DIMM с блоками PCU (AXDIMM) и мобильную память LPDDR5-PIM.

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Применение AXDIMM сводит к минимуму перемещение больших объемов данных между центральным процессором и оперативной памятью. AXDIMM может параллельно работать с несколькими рангами памяти, предоставляя вдвое большую производительность в ряде приложениях на основе ИИ и снижение энергопотребления в масштабе всей системы на 40%.

Технология мобильной памяти Samsung LPDDR5-PIM позволяет локально на мобильном устройстве, без подключения к центру обработки данных, более чем в два раза ускорить приложения на базе искусственного интеллекта, например, приложения распознавания голоса, перевода и умных помощников чат-ботов. Энергопотребление при этом снижается на 60%.