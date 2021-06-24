Названы сроки глобального покрытия спутникового интернета Илона Маска
Спутниковый интернет Илона Маска находится в шаге от глобального покрытия. Сейчас воспользоваться Starlink могут жители 11 стран, среди которых США и Новая Зеландия, но сервис находится на стадии бета-тестирования, что может быть сопряжено с некоторыми проблемами, например, недавно пользователи в жарких регионах пожаловались на перегрев спутниковых тарелок и выяснили допустимую температуру их работы.
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В сентябре все 1800 спутников Starlink должны выйти на свою рабочую орбиту, как только это произойдет, будет сформировано глобальное покрытие и SpaceX сможет предоставлять свои услуги спутникового интернета в любой точке мира. Однако не все так просто, начать работу Starlink сможет только после разрешения регулирующих органов государства. Этой информацией поделилась Гвинн Шотвелл, президент компании SpaceX, в недавнем выступлении на онлайн-саммите Macquarie Technology Summit, сообщает Digital Trends со ссылкой на Reuters.
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