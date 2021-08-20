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Публикации документов, имеющих отношение к судебным спорам Epic Games с Google и Apple, раскрывают множество интересных деталей. Так, например, недавно стало известно, что Google рассматривала поглощение Epic Games, как вариант борьбы с компанией. Теперь в документах судебного разбирательства Epic и Apple обнаружили информацию о количестве новых пользователей, которые игровая платформа привлекала бесплатными раздачами.

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Epic Games известна своими щедрыми подарками. Безусловно, самой запоминающейся стала прошлогодняя раздача GTA V, тогда желающих было столько, что работа площадки была нарушена на несколько часов. Ресурс The Verge обнаружил в документах, что эта раздача привлекла около 7 миллионов новых пользователей. Из представленных данных за 2019 и 2020 год ни одна другая раздача не смогла приблизиться к этому показателю. Второй по популярности стала раздача Civilization 6, она привлекла около 2,5 миллионов новых пользователей. Запуск Borderlands 3 и даже бесплатная раздача Total War Saga: Troy остаются далеко позади.