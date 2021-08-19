Lineage W выйдет в этом году и объединит игроков со всего мира и со всех платформ на одном сервере
О продолжении знаменитой франшизы Lineage достаточно давно ходят различные слухи. Предполагалось, что новая часть MMORPG выйдет под названием Lineage Eternal: Twilight Resistance, потом заговорили о переносе проекта на новый движок и смене названия на Project TL, а в итоге NCSOFT представляет совершенно новую Lineage W.
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W в названии отражает главную концепцию игры — Worldwide. Игроки не будут разделены по регионам, весь мир объединится на одном поле битвы, в единой сборке игры для глобального рынка. Языковой барьер поможет преодолеть внутриигровой переводчик с функцией преобразования речи в текст. Также Lineage W является кросс-платформенным проектом, который будет доступен на мобильных устройствах Android и iOS, игровых консолях, включая PlayStation 5 и Nintendo Switch, а также ПК через сервис PURPLE.
Lineage W объединяет в себе опыт всех других частей серии. В игре обещают захватывающую сюжетную линию, боевую систему с обратной связью, множество глобальных событий и контента для боевых сообществ, которые теперь будут объединять игроков со всего мира. В визуальном аспекте игроков ожидает мрачный фэнтезийный мир, отличная 3D графика и изометрический вид.
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На данный момент запущен официальный сайт Lineage W, где можно пройти предварительную регистрацию, получить вознаграждение, ознакомиться с множеством медиа-материалов и особенностями проекта. Выход игры запланирован на этот год.
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