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Искусственный интеллект (ИИ) уже справляется с большим количеством разнообразных задач лучше человека и проектирование микросхем одна из них. Недавно инженеры Google Brain рассказывали о разработке такого ИИ и его возможностях. Google далеко не единственная компания, продвигающая применение ИИ в проектировании микросхем, в числе таких компаний присутствует и Synopsis — один из крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения для проектирования микросхем.

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ИИ в арсенале Synopsis применяется в инструменте DSO.ai, который могут использовать десятки клиентов компании. Как сообщает Wired, представитель Samsung подтвердил, что для разработки чипов Exynos, которые используются в большом количестве различных устройств, применяется программное обеспечение Synopsys с ИИ. К сожалению, не удалось выяснить, присутствуют ли сейчас на рынке такие чипы или они появятся только спустя некоторое время. Gizchina уточняет, что Samsung не делегирует ИИ все полномочия, в основном он используется в задачах оптимизации, когда необходимо найти наилучшее решение с учетом определенных критериев.