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На прошлой неделе ресурс FCPOWERUP опубликовал фрагмент документации Intel, который позволил оценить требования к источнику питания со стороны процессоров семейства Alder Lake-S. Накануне известный немецкий специалист Игорь Валлосек уточнил и существенно дополнил эти данные, получив из своих источников информацию не только о процессорах Alder Lake-S, но и о их преемниках — семействе Raptor Lake-S.

Среди изменений стоит отметить:

Сохранение прежних базовых уровней TDP — 35, 65 и 125 Вт.

Изменение режима переключения на уровень энергопотребления PL4 с упреждающего на реактивный, что позволит достигать более высоких частот. Смысл уровня PL4 и время действия не изменились — это предельный режим с длительностью не более 10 мс.

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Возможно, последний пункт повлиял на выбор значений мощности для уровней PL2 и PL4 в процессорах Raptor Lake-S — PL2 увеличился, а PL4 уменьшился.

На ресурсе Igor’s LAB опубликовано большое количество информации, включая токи для различных режимов работы и конкретных конфигураций процессоров. Для большинства пользователей будут интересны только значения уровней энергопотребления, которые приводятся ниже.