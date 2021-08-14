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Графические процессоры Navi 31 и 33 упоминаются в обновлении платформы для разработчиков ROCm

Можно считать это еще одним официальным подтверждением активной подготовки компанией AMD следующего поколения видеокарт RDNA 3.
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Планы представить в следующем году новое поколение процессоров и видеокарт были подтверждены генеральным директором AMD. Видеокарты на базе архитектуры RDNA 3 могут появиться к середине или к концу следующего года, по слухам, в конце этого года закончится их проектирование и на производстве приступят к изготовлению фотошаблона. Сегодня компания AMD внесла два графических процессора RDNA 3 в список платформы ROCm, сообщает Wccftech.

Источник: GitHub

 

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В Twitter ленте известного энтузиаста @KOMACHI_ENSAKA появилась заметка об обнаружении Navi 31 и Navi 33 в обновлении открытой платформы для ускоренных вычислений. Это можно считать подтверждением активной подготовки данных графических процессоров. Судя по всему, начинается постепенная реализация их предварительной поддержки для разработчиков.

Источник: Twitter @Olrak29_

Графические процессоры Navi 31 и Navi 33 уже обросли толстым слоем слухов, были даже опубликованы предварительные схемы. Инсайдеры сообщают, что представителем среднего сегмента будет монолитный Navi 33, схожий с Navi 21, а место флагмана займет чиплетный Navi 31, который может быть в три раза производительнее Navi 21.

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amd amd radeon navi 31 navi 33
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