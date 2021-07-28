Глава AMD подтверждает выход процессоров Zen 4 и видеокарт RDNA 3 в 2022 году
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Неофициальный план выпуска новой продукции компании AMD предполагал появление первых процессоров на базе архитектуры Zen 4 и потребительской графики RDNA 3 в 2022 году. Эту информацию подтвердила Лиза Су во время общения с инвесторами, сообщает Wccftech. Транскрипцию конференц звонка можно найти на ресурсе Seeking Alpha. Генеральный директор AMD заявила, что команда инженеров активно работает для запуска новых продуктов в 2022 году:
«Наши инженерные команды уверенно работают над реализацией планов выпуска продуктов и технологий, чтобы продолжать задавать темпы инноваций в области высокопроизводительных вычислений. Мы по-прежнему находимся на пути к запуску продуктов следующего поколения в 2022 году, включая наши процессоры Zen 4, созданные по ведущему в отрасли 5-нанометровому технологическому процессу, и наши графические процессоры RDNA 3».
По неподтвержденным данным, появление Zen 4 можно ожидать в начале следующего года, а графические ускорители RDNA 3 позже — к середине или даже концу года. С новым поколением продуктов AMD должна осуществить переход на платформу AM5 с поддержкой DDR5 и представить первые потребительские видеокарты с чиплетным дизайном.
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