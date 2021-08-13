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Настал долгожданный момент, когда владельцы PlayStation 5 могут воспользоваться разъемом для подключения дополнительного SSD накопителя. Не успела эта новость появиться, как производители начали предлагать свои решения, гарантирующие совместимость с игровой консолью Sony. Сегодня Team Group анонсировала еще пару совместимых накопителей T-Force Cardea A440 Pro Special Series.

Накопители разработаны специально для PS5, они оснащены белоснежным графеновым радиатором. Радиатор плоский, что избавляет от необходимости тщательного изучения схем совместимости — накопитель точно поместится в компактный разъем PlayStation 5. Кроме габаритов производитель подчеркивает совместимость и по скоростным показателям — пиковые скорости линейного чтения и записи достигают 7400 и 7000 МБ/с.

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Как отмечает ресурс TechPowerUp, T-Force Cardea A440 Pro Special Series доступен в вариантах объемом 4 и 8 ТБ. Стоит отметить, что для PS5 заявлена совместимость с внутренними SSD накопителями объемом вплоть до 4 ТБ, поэтому будет не лишним дополнительно уточнить у производителя о совместимости перед покупкой. Стоимость моделей составляет практически 900 и 2000 долларов США соответственно, в продаже они ожидаются к октябрю.