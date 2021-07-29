Появилась бета версия прошивки PlayStation 5 с поддержкой SSD накопителей
Похоже, что август принесет владельцам PlayStation 5 долгожданную поддержку расширения встроенного хранилища за счет твердотельных накопителей от сторонних производителей. Бета-версия прошивки, позволяющая задействовать слот расширения M.2, начинает распространяться для участников программы тестирования, — сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на официальный сайт Sony.
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На сайте Sony опубликованы требования, предъявляемые к SSD. К моменту появления финальной версии прошивки они могут измениться. Сейчас заявлена поддержка накопителей PCIe 4.0 (SATA не поддерживаются), скорость последовательного чтения которых не менее 5500 МБ/с, объем — от 250 ГБ до 4 ТБ. Слот расширения совместим с целым рядом форм-факторов 2230, 2242, 2260, 2280 и 22110.
Внимание нужно уделить габаритам, вместе с системой охлаждения размеры SSD не должны превышать 110×25×11,25 мм. (Д×Ш×В), причем Sony регламентирует размеры под платой и над диском, приводя схемы и чертежи, с актуальной версией которых нужно ознакомиться на официальной странице. К слову, Seagate уже подтвердила совместимость с PlayStation 5 одного из своих SSD.
Важно подчеркнуть отсутствие гарантии совместимости со всеми устройствами, отвечающими указанным требованиям, возможность работы нужно заранее уточнять у производителей. Также очень важным замечанием является отсутствие поддержки Host Memory Buffer (HMB), что сделает накопители с этой технологией медленнее при работе с PlayStation 5.
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