Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, что август принесет владельцам PlayStation 5 долгожданную поддержку расширения встроенного хранилища за счет твердотельных накопителей от сторонних производителей. Бета-версия прошивки, позволяющая задействовать слот расширения M.2, начинает распространяться для участников программы тестирования, — сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на официальный сайт Sony.

На сайте Sony опубликованы требования, предъявляемые к SSD. К моменту появления финальной версии прошивки они могут измениться. Сейчас заявлена поддержка накопителей PCIe 4.0 (SATA не поддерживаются), скорость последовательного чтения которых не менее 5500 МБ/с, объем — от 250 ГБ до 4 ТБ. Слот расширения совместим с целым рядом форм-факторов 2230, 2242, 2260, 2280 и 22110.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Внимание нужно уделить габаритам, вместе с системой охлаждения размеры SSD не должны превышать 110×25×11,25 мм. (Д×Ш×В), причем Sony регламентирует размеры под платой и над диском, приводя схемы и чертежи, с актуальной версией которых нужно ознакомиться на официальной странице. К слову, Seagate уже подтвердила совместимость с PlayStation 5 одного из своих SSD.

Важно подчеркнуть отсутствие гарантии совместимости со всеми устройствами, отвечающими указанным требованиям, возможность работы нужно заранее уточнять у производителей. Также очень важным замечанием является отсутствие поддержки Host Memory Buffer (HMB), что сделает накопители с этой технологией медленнее при работе с PlayStation 5.