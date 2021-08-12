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Phison представила свой первый усилитель сигнала для PCIe 5

Компания готовится стать технологическим лидером на рынке высокоскоростных интерфейсных микросхем.
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В конце года на рынке должны появиться первые процессоры с поддержкой PCIe 5.0 и финальный стандарт PCIe 6.0 от организации PCI-SIG — cпрос на высокоскоростной интерфейс растет на фоне развития полупроводниковых технологий. Это подчеркивает компания Phison, представившая сегодня редрайвер PS7101 для PCIe 5.0 с высоким коэффициентом усиления и высокой линейностью.

Изображение Sinisa Maric, Pixabay

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В своем заявлении Phison обращает внимание на рост сложности разработки и проектирования, в числе проблем затухание и искажение сигнала на материнской плате, что снижает точность передачи сигнала и может вызвать проблемы взаимодействия между процессором и устройством. Компания заверяет, что PS7101 эффективно устраняет эти проблемы. Среди особенностей аналогового усилителя можно выделить:

  • метод корпусирования Flip-Chip, снижающий отражение сигнала и перекрестные помехи от корпуса, улучшающий рассеивание тепла
  • независимая многополосная компенсация с возможностью настройки и адаптации к различным материалам кабеля или печатной платы
  • запатентованный набор инструментов для автоматического поиска наилучших параметров усиления
Источник изображения: Phison
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Phison удалось начать производство PS7101 менее чем за 8 месяцев и провести тщательные испытания на соответствие спецификациям и совместимость между различными микросхемами и устройствами. В настоящее время компания разрабатывает ретаймер PCIe 5.0 и готовится стать технологическим лидером на рынке высокоскоростных интерфейсных микросхем.

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