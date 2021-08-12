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В конце года на рынке должны появиться первые процессоры с поддержкой PCIe 5.0 и финальный стандарт PCIe 6.0 от организации PCI-SIG — cпрос на высокоскоростной интерфейс растет на фоне развития полупроводниковых технологий. Это подчеркивает компания Phison, представившая сегодня редрайвер PS7101 для PCIe 5.0 с высоким коэффициентом усиления и высокой линейностью.

В своем заявлении Phison обращает внимание на рост сложности разработки и проектирования, в числе проблем затухание и искажение сигнала на материнской плате, что снижает точность передачи сигнала и может вызвать проблемы взаимодействия между процессором и устройством. Компания заверяет, что PS7101 эффективно устраняет эти проблемы. Среди особенностей аналогового усилителя можно выделить:

метод корпусирования Flip-Chip, снижающий отражение сигнала и перекрестные помехи от корпуса, улучшающий рассеивание тепла

независимая многополосная компенсация с возможностью настройки и адаптации к различным материалам кабеля или печатной платы

запатентованный набор инструментов для автоматического поиска наилучших параметров усиления

Источник изображения: Phison анонсы и реклама Последние MSI 3070 Ti дешевле "не Ti" на 10 000р Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Phison удалось начать производство PS7101 менее чем за 8 месяцев и провести тщательные испытания на соответствие спецификациям и совместимость между различными микросхемами и устройствами. В настоящее время компания разрабатывает ретаймер PCIe 5.0 и готовится стать технологическим лидером на рынке высокоскоростных интерфейсных микросхем.