Организация PCI-SIG представила черновик стандарта PCI Express 6 версии 0.71
PCIe 5-го поколения еще не вышел, а стандарт PCIe 6.0 на полном ходу движется к финальной версии. Несколько дней назад организация по стандартизации PCI-SIG представила своим членам черновик спецификации PCIe 6.0 версии 0.71, это планировалось сделать к концу июня, но выход документа немного задержался, отмечает Elchapuzasinformatico.
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PCI-SIG в своем сообщении подчеркивает важность этого события. Стандартизация PCIe 6.0 достигла важной точки, организация старается придерживаться графика, чтобы представить окончательную версию спецификации до конца этого года. Текущий документ версии 0.71 даст возможность рабочим группам, участвующим в разработке стандарта, проанализировать изменения в течение 30 дней. Если проблем не будет выявлено, следующей черновой версией станет 0.9 — это будет последний шаг перед выпуском финального стандарта.
Подчеркивается важность перехода на PCIe 6.0, утверждается, что это обновление аналогично переходу на PCIe 3.0, который пока был самым долговечным стандартом в истории PCIe. В 6-м поколении PCIe пропускная способность снова удвоится по сравнению с PCIe 5.0 — до 256 ГБ / с. Заявлена поддержка 4-уровневой амплитудно-импульсной модуляция, коррекции ошибок в прямом направлении, кодирование FLIT.
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