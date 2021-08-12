Лимиты энергопотребления мобильных процессоров Intel Alder Lake P и M найдены в проекте Coreboot
Уровни лимитов энергопотребления мобильных процессоров Intel Alder Lake линеек P и M были обнаружены в последнем обновлении Coreboot для Chromebook, сообщает Wccftech со ссылкой на Coelacanth-Dream. По недавно появившейся информации, настольные процессоры Intel Alder Lake-S будут отличаться повышенными требованиями к питанию, посмотрим, чего же ждать от мобильной линейки.
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Как отмечается, лимиты PL1 у Intel Alder Lake P и M находятся на том же уровне, что и у Tiger Lake H и U, а вот PL2 у процессоров Alder Lake-P стал немного ниже — 115 Вт против 135 Вт у Tiger Lake-H. Ниже представлена таблица с лимитами энергопотребления для стандартных конфигураций ноутбуков, в одном из столбцов присутствуют лимиты для эталонной платы Chromebook, которые несколько ниже. Стоит напомнить, что уровень PL4 это пиковое допустимое повышение мощности на период времени не более 10 мс.
Значения лимитов ориентировочные, каждый производитель волен вносить в них изменения, в зависимости от системы охлаждения и других параметров. Конфигурации процессоров (производительные ядра + энергоэффективные ядра + тип графики) также предварительные, они еще могут измениться.
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