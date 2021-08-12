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Уровни лимитов энергопотребления мобильных процессоров Intel Alder Lake линеек P и M были обнаружены в последнем обновлении Coreboot для Chromebook, сообщает Wccftech со ссылкой на Coelacanth-Dream. По недавно появившейся информации, настольные процессоры Intel Alder Lake-S будут отличаться повышенными требованиями к питанию, посмотрим, чего же ждать от мобильной линейки.

Как отмечается, лимиты PL1 у Intel Alder Lake P и M находятся на том же уровне, что и у Tiger Lake H и U, а вот PL2 у процессоров Alder Lake-P стал немного ниже — 115 Вт против 135 Вт у Tiger Lake-H. Ниже представлена таблица с лимитами энергопотребления для стандартных конфигураций ноутбуков, в одном из столбцов присутствуют лимиты для эталонной платы Chromebook, которые несколько ниже. Стоит напомнить, что уровень PL4 это пиковое допустимое повышение мощности на период времени не более 10 мс.

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Значения лимитов ориентировочные, каждый производитель волен вносить в них изменения, в зависимости от системы охлаждения и других параметров. Конфигурации процессоров (производительные ядра + энергоэффективные ядра + тип графики) также предварительные, они еще могут измениться.

Группы процессоров Intel Alder Lake. Источник: VideoCardz реклама