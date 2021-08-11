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MediaTek представила два новых 6-нм чипсета в семействе Dimensity 5G

Смартфоны на их основе появятся к 3 кварталу 2021 года.
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MediaTek представила два новых чипа в семействе Dimensity 5G. Это Dimensity 920 и 810, которые появятся в первых смартфонах к третьему кварталу 2021 года. Оба чипа 8-ядерные, производятся по 6-нм техпроцессу, предлагая повышенную производительность при меньшем энергопотреблении и оптимальной стоимости.

Изображение IO-Images, Pixabay

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Dimensity 920 оснащен производительными ядрами Cortex-A78 с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G68 MC4. Поддерживается оперативная память LPDDR5 и флэш UFS 3.1. Сравнивая Dimensity 920 и 900, компания говорит о 9% приросте производительности, также отмечая поддержку интеллектуального регулирования частоты обновления дисплея и аппаратное ускорение видеосъемки в разрешении 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона. Последнее возможно за счет флагманского процессора обработки изображений, работающего с комбинациями из четырех камер. Также Dimensity 920 можно выделить за счет поддержки беспроводных соединений Wi-Fi 6 2×2 и Bluetooth 5.2.

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Dimensity 810 в качестве производительных использует ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц, а в качестве графики Mali-G57 MC2. Поддерживаются оперативная память LPDDR4x, 120 Гц дисплеи с максимальным разрешением FullHD+. Чипсет может похвастаться поддержкой камер с разрешением до 64 МП и продвинутыми технологиями съемки, включая ИИ-оптимизацию глубины резкости и цвета от ArcSoft, технологиями шумоподавления MFNR и MCTF для повышения качества съемки в темноте.

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