Производимые в Калифорнии Tesla Model Y будут оснащать массивным воздушным фильтром
Среди множества достоинств электромобилей компании Tesla присутствует и продвинутая система очистки воздуха с HEPA фильтрами. Как отмечает ресурс Electrek со ссылкой на данные производителя, фильтры в 10 раз больше стандартных, в 100 раз эффективнее и способны удалять не менее 99,97% загрязнений.
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Компания начала использовать такое решение в моделях Model X и S, позже фильтры в качестве опции стали доступны на Model Y, первыми их получили электромобили китайской сборки. Теперь кроссоверы, производимые и на заводе во Фремонте, получают фильтры по умолчанию. Хорошая новость для покупателей с учетом того, что Model Y в базовой комплектации подорожала за последний год на $4000.
Еще в 2016 году Tesla демонстрировала, на что способен массивный HEPA фильтр. Испытания проводились даже в экстремально загрязненной среде, когда электромобиль помещался в специальную капсулу с чрезвычайно опасным уровнем загрязнения. Как показали испытания, система не только очистила воздух внутри салона, но и существенно снизила уровень загрязнения внутри испытательной капсулы. По мнению компании, такая эффективность позволит устранить даже опасные биологические загрязнения.
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