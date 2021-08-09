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Космос пока еще остается свободным от навязчивой рекламы, но вполне вероятно, что скоро ситуация изменится. На орбите Земли уже находятся тысячи спутников различного назначения, их количество продолжает увеличиваться и похоже, что скоро к ним начнут присоединяться спутники с рекламой.

реклама

По сообщению Business Insider, канадский стартап Geometric Energy Corporation (GEC) подтвердил создание рекламного спутника кубсата, оборудованного пиксельным экраном для отображаться рекламных материалов. Судя по писанию, пока не стоит беспокоиться о появлении на ночном небе ярких логотипов компаний, реклама с пиксельного экрана будет транслироваться на YouTube и Twitch с помощью камеры, закрепленной на специальной мачте.

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Правила размещения рекламы очень необычны, пиксели на экране размещаются после приобретения специальных токенов за криптовалюту. Токены позволяют выбрать координаты, цвет, яркость и время размещения — целый квест придется пройти, чтобы разместить рекламу. При этом, как уточняет ресурс Futurism, любой другой пользователь может выкупить пространство, просто заплатив больше.

Запуск запланирован на 2022 год, рекламный кубсат якобы отправится в космос на ракете Falcon компании SpaceX. Пока к этой новости стоит отнестись с осторожностью, несмотря на заверения GEC, официальные комментарии SpaceX по этому поводу пока не поступали.