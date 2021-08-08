NASA ищет добровольцев для участия в миссии имитации жизни на Марсе
Разговоры о колонизации Марса идут уже давно, но пока полноценного плана по отправке человека на красную планету никто не предоставил, хотя Илон Маск и делал смелые заявления по поводу высадки человека на Марс к 2026 году. Может быть, к этому времени удастся набрать группу добровольцев и спланировать первый полет, а пока NASA приглашает принять участие в первой однолетней миссии имитации жизни на Марсе, которая запланирована на осень 2022 года.
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NASA планирует изучить поведение людей в суровых условиях долгосрочного наземного моделирования для выявления потенциальных проблем. Серия миссий, получившая название Crew Health and Performance Exploration Analog, состоит из трех однолетних этапов моделирования пребывания человека на поверхности Марса.
Из добровольцев будут формировать группы по четыре человека, они будут жить и работать в напечатанном на 3D-принтере компании ICON модуле Mars Dune Alpha. Команды будут постоянно сталкиваться со стрессовыми ситуациями, участвовать в имитациях выхода в открытый космос, исследованиях, тестировании различной робототехники. NASA рассматривает кандидатов в возрасте от 30 до 55 лет со степенью магистра в инженерных направлениях или пилотов с временем налета не менее тысячи часов.
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