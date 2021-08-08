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Разговоры о колонизации Марса идут уже давно, но пока полноценного плана по отправке человека на красную планету никто не предоставил, хотя Илон Маск и делал смелые заявления по поводу высадки человека на Марс к 2026 году. Может быть, к этому времени удастся набрать группу добровольцев и спланировать первый полет, а пока NASA приглашает принять участие в первой однолетней миссии имитации жизни на Марсе, которая запланирована на осень 2022 года.

NASA планирует изучить поведение людей в суровых условиях долгосрочного наземного моделирования для выявления потенциальных проблем. Серия миссий, получившая название Crew Health and Performance Exploration Analog, состоит из трех однолетних этапов моделирования пребывания человека на поверхности Марса.

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Из добровольцев будут формировать группы по четыре человека, они будут жить и работать в напечатанном на 3D-принтере компании ICON модуле Mars Dune Alpha. Команды будут постоянно сталкиваться со стрессовыми ситуациями, участвовать в имитациях выхода в открытый космос, исследованиях, тестировании различной робототехники. NASA рассматривает кандидатов в возрасте от 30 до 55 лет со степенью магистра в инженерных направлениях или пилотов с временем налета не менее тысячи часов.