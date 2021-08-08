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Тучи над Blizzard сгущаются и обстановка внутри компании сейчас явно не самая лучшая, но останавливать работу над проектами никто не собирается. Приближается дата релиза ремастера ролевой игры Diablo 2, оригинал которой вышел более 20 лет назад. Тогда сиквел Diablo получил высокие оценки и был очень успешен, остается надеяться, что ремастер не подведет и студия справится со всеми трудностями. Вполне возможно, что игроки, оформившие предварительный заказ, смогут познакомиться с Diablo 2 Resurrected уже через неделю.

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На официальной странице Diablo 2 Resurrected в магазине Microsoft промелькнула дата — 17 августа. Вскоре она исчезла, но пользователь Reddit, зарегистрированный под псевдонимом crimson4649, успел зафиксировать изменения и сообщить об этом сообществу, приложив полный снимок страницы. Релиз ремастера второй части Diablo назначен на конец сентября. Точной даты бета-тестирования компания не называла, теперь можно предположить, что 17 августа и станет началом бета-теста.