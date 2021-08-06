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На прошедшей онлайн презентации компания ADATA анонсировала множество инновационных продуктов, среди них был и новый внешний твердотельный накопитель SE920 — первая модель, которая будет поддерживать интерфейс USB4.

Разрыв между внешними и внутренними накопителями сокращается, позволяя пользователям все меньше задумываться о скоростных ограничениях и полноценно использовать быстрые внешние накопители при создании контента, для воспроизведения высококачественного видео, для игр и множества других задач.

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По информации ADATA, максимальная скорость передачи данных SE920 достигает 4000 МБ/с, что в четыре раз быстрее предшественников с USB 3.2. Для стабильной работы при высоких нагрузках применяется охлаждение с запатентованными технологиями, подробных данных о которых, а также о компонентах накопителя, к сожалению, пока нет.





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Предполагается, что USB4 устройства начнут распространяться к концу года с появлением платформы Intel LGA1700, которая, вдобавок ко всему прочему, получит поддержку USB4. Новый интерфейс должен стать более универсальным, он получит динамическое разделение полос и максимальную пропускную способность 40 Гбит/с.