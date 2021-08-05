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Несколько дней назад аналитическая компания TrendForce в очередном отчете спрогнозировала в 3 квартале рост контрактных цен на графическую память вплоть до 15%, а сегодня известный в Twitter энтузиаст @KOMACHI_ENSAKA сообщил о появлении в базе данных User Benchmark видеокарты AMD Radeon на базе графического чипа Navi21 (на что указывает id 0x73BF) и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Вполне вероятно, что это ответ на предполагаемый рост цен.

На данный момент среди видеокарт Radeon RX серии 6000 три модели оснащаются графическим процессором Navi21. Одна или несколько из них могут быть выпущены с уменьшенным объемом видеопамяти или появится совершенно новый вариант.

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В составе тестовой системы использовался настольный комплект с процессором Ryzen 7 2700X и материнской платой на базе чипсета X470, но нельзя точно утверждать, что новая модель будет предназначена для настольных компьютеров, поскольку зачастую мобильные прототипы также тестируются в составе настольных систем, отмечает Wccftech. По результатам в бенчмарке, прототип оказался медленнее обычной Radeon RX 6800.