Видеокарта AMD Radeon RX с чипом Navi21 и 8 ГБ памяти GDDR6 отметилась в User Benchmark
Несколько дней назад аналитическая компания TrendForce в очередном отчете спрогнозировала в 3 квартале рост контрактных цен на графическую память вплоть до 15%, а сегодня известный в Twitter энтузиаст @KOMACHI_ENSAKA сообщил о появлении в базе данных User Benchmark видеокарты AMD Radeon на базе графического чипа Navi21 (на что указывает id 0x73BF) и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Вполне вероятно, что это ответ на предполагаемый рост цен.
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На данный момент среди видеокарт Radeon RX серии 6000 три модели оснащаются графическим процессором Navi21. Одна или несколько из них могут быть выпущены с уменьшенным объемом видеопамяти или появится совершенно новый вариант.
В составе тестовой системы использовался настольный комплект с процессором Ryzen 7 2700X и материнской платой на базе чипсета X470, но нельзя точно утверждать, что новая модель будет предназначена для настольных компьютеров, поскольку зачастую мобильные прототипы также тестируются в составе настольных систем, отмечает Wccftech. По результатам в бенчмарке, прототип оказался медленнее обычной Radeon RX 6800.
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