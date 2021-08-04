Microsoft приостановила бесплатный тестовый доступ к Windows 365 из-за нехватки мощностей
В понедельник Microsoft объявила о доступности облачного сервиса Windows 365 для бизнеса и больших компаний. Появился набор тарифов и была предоставлена возможность бесплатного тестирования. Некоторые пользователи видели в Windows 365 возможности для развития рабочей инфраструктуры своего предприятия, в том числе, улучшения условий удаленной работы, которая все еще остается актуальной в текущих условиях, а кто-то считал, что проще приобрести для работников дополнительные компьютеры.
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Несмотря на разделившиеся мнения о сервисе, количество желающих протестировать Windows 365 было настолько большим, что ресурсы Microsoft, выделенные на бесплатную программу, достаточно быстро были исчерпаны. Об этом сообщил ресурс Bleeping Computer со ссылкой на Twitter-пост Скотта Манчестера, в котором начальник руководства разработки программ Microsoft говорит о приостановке бесплатного доступа до выделения дополнительных мощностей. Желающим протестировать сервис рекомендуют зарегистрироваться на сайте Microsoft и подписаться на уведомление.
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