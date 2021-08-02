Microsoft объявила о доступности облачных компьютеров Windows 365
Microsoft объявила о доступности услуги Windows 365 — облачного компьютера с операционной системой Windows. На данный момент услуга ориентирована на бизнес и корпоративный сегмент: предприятия с численностью сотрудников менее и более 300 человек соответственно.
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«…Windows 365 переносит операционную систему в Microsoft Cloud, обеспечивая безопасную потоковую передачу всех возможностей Windows, включая все ваши приложения, данные и настройки, на ваши личные или корпоративные устройства. Такой подход создает совершенно новую категорию персональных компьютеров, специально для гибридного мира: облачные ПК», — отметил в блоге Windows Скотт Манчестер, начальник управления по руководству разработкой программ Microsoft.
Тарифов много, в зависимости от мощности облачной машины они разделены по трем признакам: количеству виртуальных ядер процессора, объему оперативной памяти и хранилища. Среди бизнес-планов доступны варианты гибридного использования.
Для бизнеса стоимость тарифов варьируется от 1350 до 10935 рублей в месяц на одного пользователя. Самый дешевый включает облачную машину с одним ядром, 2 ГБ ОЗУ и хранилищем объемом 64 ГБ, а самый дорогой — 8 ядер, 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища. Для крупных предприятий предъявляются дополнительные требования, среди них наличие лицензионных корпоративных редакций Windows, Microsoft Endpoint Manager, Azure Active Directory P1, цены немного отличаются от бизнес планов.
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