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Первые модули оперативной памяти DDR5 от Team Group появились в продаже около месяца назад, теперь компания анонсирует промышленную серию форм-фактора UDIMM и SODIMM, способную работать в широком диапазоне температур. Тестирования совместимости промышленной DDR5 от Team Group ожидается в 3 квартала текущего года, начало массового производства — в 4 квартале.

Компьютерные системы зачастую работают в условиях, когда температуры могут меняться в широком диапазоне, от низких до очень высоких, например в промышленности, на открытом воздухе или на транспорте. Для таких систем Team Group предлагает варианты модулей IST и IWT. Модули IST работают в диапазоне температур от 0 до 85°C, для IWT диапазон шире, от -40°C до 85°C.

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Модули IWT оснащаются запатентованной системой TRUST+ с медным радиатором, покрытым графеном. Радиатор позволяет при температуре окружающего воздуха 85°C поддерживать температуру корпуса на уровне, не превышающем 86°C. Без радиатора температура модулей может превысить 90°C, что негативно скажется на их долговечности и стабильности работы.