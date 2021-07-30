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Intel представила компактные игровые комплекты NUC 11 Extreme

В 8-литровый корпус помещается 8-ядерный процессор и полноразмерная видеокарта.
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Множество пользователей отдают предпочтение компактным компьютерам. Эти решения не занимают много места, легко переносятся и транспортируются, предлагая с каждым годом все большую производительность. Яркими представителями этого семейства являются мини-ПК Intel NUC, накануне Intel официально представила новый высокопроизводительный комплект, ориентированный на любителей игр — Intel NUC 11 Extreme.

Изображение Intel Corporation

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В основе модульных ПК под кодовым названием Beast Canyon 11-е поколение процессоров Core, на выбор два 8-ядерных представителя Tiger Lake на базе 10-нм техпроцесса SuperFin: Core i7-11700B и Core i9-11900KB. Максимальная частота последнего достигает 5 ГГц. Компания подчеркивает наличие пары высокоскоростных портов Thunderbolt 4, модуля Intel Wi-Fi 6E, 2,5-гигабитного сетевого порта и внутреннего блока питания на 650 Вт. Поддерживается установка полноразмерной дискретной видеокарты, до 64 гигабайт памяти DDR4-3200 и четырех накопителей M.2, но все это придется докупить самостоятельно.

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Все вышеперечисленное умещается в 8-литровом корпусе с откидной крышкой для легкого доступа к компонентам и тремя 92-мм вентиляторами для охлаждения. Не забыли и о главных атрибутах современных игровых систем — кастомизации и RGB. Корпус подсвечивается в нижней части, светится и логотип на фронтальной панели, который можно заменить.

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Intel NUC 11 Extreme искать в продаже можно с третьего квартала 2021 года. В зависимости от процессора, стоимость комплекта составит $1150 или $1350.

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