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PlayStation 5 получила разъем M.2 для установки твердотельных накопителей стандартных форм-факторов с поддержкой интерфейса PCIe. Это одно из преимуществ новой консоли Sony, но воспользоваться им пока невозможно — прошивка PlayStation 5 еще не поддерживает эту функцию. Ожидается, что этот недочет будет исправлен в течение лета. Несмотря на отсутствие официальной совместимости, один из крупнейших производителей устройств хранения подтверждает возможность установки в PlayStation 5 своих новых SSD.

Ресурс Finder сообщил, что Джефф Парк, региональный менеджер компании Seagate в Австралии и Новой Зеландии, подтвердил совместимость PlayStation 5 с новыми твердотельными накопителями FireCuda 530 на недавней пресс-конференции.

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Ресурс цитирует заявление специалиста «…FireCuda 530 с радиатором соответствует всем требованиям PS5…», в ответе акцент был сделан на совместимость по габаритам «В конструкции PS5 разъем для подключения накопителя SSD очень узкий, и места для его установки не так много. Однако в случае FireCuda 530, даже с радиатором на верхней панели, установка возможна. Конечно, FireCuda 530 без радиатора еще уже, поэтому оба они поместятся в PS5».

Источники: Finder, Wccftech