Вероятность появления в этом году бюджетных процессоров и материнских плат LGA1700 остается низкой
Как уже неоднократно сообщалось, процессоры Intel Alder Lake-S появятся в этом году, их дебют должен состояться в конце октября или начале ноября. Но в сети появилось еще одно подтверждение того, что представит Intel только флагманские модели с разблокированным множителем. Соответственно и материнские платы появятся только на базе самого продвинутого набора системной логики Z690 с поддержкой DDR5. Другие модели процессоров и материнских плат на базе чипсетов H и B серий не стоит ожидать до выставки CES 2022, сообщает известный немецкий ресурс Igor’s LAB.
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Также подтверждается появившаяся на днях информация о нежелании производителей материнских плат и блоков питания использовать новую схему с разъемами ATX12VO. К счастью, массового ее внедрения ожидать не стоит, что позволит избежать сомнительных трат на новые блоки питания или переходники.
Новые процессоры Intel кроме DDR5 будут поддерживать и PCIe 5, но использовать это преимущество будет невозможно при отсутствии совместимых устройств. Судя по представленной информации, темпы внедрения PCIe 5 оказались не такими быстрыми, как предполагала Intel. Неизвестно, какое это окажет влияние, возможно, не все первые материнские платы получат компоненты для полноценной работы с PCIe 5.
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