Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как уже неоднократно сообщалось, процессоры Intel Alder Lake-S появятся в этом году, их дебют должен состояться в конце октября или начале ноября. Но в сети появилось еще одно подтверждение того, что представит Intel только флагманские модели с разблокированным множителем. Соответственно и материнские платы появятся только на базе самого продвинутого набора системной логики Z690 с поддержкой DDR5. Другие модели процессоров и материнских плат на базе чипсетов H и B серий не стоит ожидать до выставки CES 2022, сообщает известный немецкий ресурс Igor’s LAB.

реклама

Также подтверждается появившаяся на днях информация о нежелании производителей материнских плат и блоков питания использовать новую схему с разъемами ATX12VO. К счастью, массового ее внедрения ожидать не стоит, что позволит избежать сомнительных трат на новые блоки питания или переходники.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Новые процессоры Intel кроме DDR5 будут поддерживать и PCIe 5, но использовать это преимущество будет невозможно при отсутствии совместимых устройств. Судя по представленной информации, темпы внедрения PCIe 5 оказались не такими быстрыми, как предполагала Intel. Неизвестно, какое это окажет влияние, возможно, не все первые материнские платы получат компоненты для полноценной работы с PCIe 5.